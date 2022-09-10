Mustafa Gürsel: Oyunu istediğimiz pozisyona getiremedik

Spor Toto 1.Lig’in 5. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Ankara Keçiörengücü son 2 maçta kazanarak geldi. Mücadele gücü yüksek ve koşan bir takım ve kolay bir maç olmayacağını biliyordum. Maça başladığımızda iyi bir başlangıç yaptık. Daha panik yaşadık. Kolay pozisyonları rakibe verdik. Bu durum bizi oyun düzenimizi bozdu. İlk 45 dakika ilk yarı değişiklik yaptığımız oyuncuyu ısındıramadık. Çok kolay top kayıplarımız oldu. İkinci yarı golle başlayınca bize moral oldu. İyi oynayamadığımız maçı 2-2 yakalamak, en azından kendi sahamızda geriden gelme moral puanı oldu. Bir türlü oyunu istediğimiz pozisyona getiremedik. Hedefi olan bir takımsak, iyi oynamadığımız maçlarda puan almak bir nebze olsun mutlu etti” dedi. (İHA)