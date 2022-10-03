Mustafa Gürsel: İstediğimiz üretkenliğine ulaşamadık

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 0-0 berabere kaldıkları Samsunspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gürsel, kazanmak istedikleri bir müsabakayı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Oyunun ilk bölümünde top hâkimiyeti bizde idi ama pas hızımızda sorun vardı. Maçın genelinde oyun bizde gibi göründü ama istediğimiz seviyede değiliz. İstediğimiz üretkenliğine ulaşamadık. Son dakikalarda Levent ile yakaladığımız bir pozisyon vardı ve rakibin de kaçırdığı penaltı vardı. Oyunun geneline baktığımız zaman pozisyon üretme sayımızı arttırmamız gerekiyor. Cuma günü Adana’ya gidiyoruz. Her şeyi unutup, tamamen o maça hazırlanmamız gerekiyor. Adana’dan puanla dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu. (İHA)