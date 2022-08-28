Mustafa Gürsel: Galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun

Spor Toto 1'inci Lig'in 3. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, sahasında Göztepe 'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, şu ifadeleri kullandı:

“İkinci yarıda oyuna hâkim olan takım Bandırmaspor'du. Kazanmasını bildik, Atabey'in attığı çok güzel bir golle galip geldik. Kazandığımız için mutluyuz, kendi sahamızda bu sene oynadığımız ilk maç. Geçen hafta deplasmandaki galibiyetin daha da anlam kazanması için bu maç önemliydi. Bu galibiyet tribünlere gelemeyen taraftarlarımıza armağan olsun, mutluyuz, inşallah bundan sonra da aynı şekilde devam ederiz” (İHA)