Mustafa Gürsel: Eski görüntümüzden uzaktık

Spor Toto 1. Lig’in 16’ıncı haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü’ne 3-2 kaybeden Bandırmaspor'da maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Mustafa Gürsel, şu ifadeleri kullandı:

'Puan ve puanlarla dönmek istiyorduk'

''Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra buradan puan ve puanlarla dönmek istiyorduk. Maçın başında geriye düştük, akabinde de bir penaltı pozisyonu kazandı rakibimiz. Penaltı kaçtıktan sonra oyunu dengeledik. Golü de bulduk. İkinci yarıya biz daha iyi başladık, öne de geçtik. Maçın kontrolü bizdeydi. Maçın son bölümüne kadar pozisyon vermezken, istediğimiz varyasyonları da yapamadık.''

'Tepki vermek zorundayız'

''Mücadele anlamında da biraz eski görüntümüzden uzaktık. Son bölümlerde gelen gollerle mağlup olduk. Üzgünüz, bir an önce başımızı kaldırıp, daha çok çalışıp, tepki vermek zorundayız.'' (İHA)