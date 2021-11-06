Mustafa Gürsel: Daha önceki maçlar kadar pozisyona giremedik

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Beypiliç Boluspor’a konuk olan Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor’un teknik direktörü Mustafa Gürsel, maçın mücadele yönünden yüksek geçeceğini bilerek Bolu’ya geldiklerini söyledi.

Boluspor’un mücadele yönünden yüksek bir takım olduğuna işaret eden Gürsel, "Boluspor, rakibi oynatmamaya çalışan, kendine de pozisyon bulmaya çalışan bir takım. Maç da böyle geçti. Umduğumuzdan da üstün bir maç oldu. Bizim de onlara verdiğimiz pozisyonlar vardı. Onlar değerlendiremedi." dedi.

Gürsel, kendilerinin de elde ettikleri pozisyonları değerlendiremediğini belirterek, "Daha önceki maçlar kadar pozisyona giremedik. Yüksek mücadelede oyun oldu. 1 puanla ayrıldık. Bu sezon aldığımız ilk beraberlik. Lig uzun." ifadelerini kullandı.

AA