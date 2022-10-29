Mustafa Gürsel: Bir an önce galibiyetle tanışmak istiyoruz

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında evinde Çaykur Rizespor 'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, oyunun genelinde maçı kazanmayı çok istediklerini ifade etti, şöyle konuştu:

"Öncelikle çok istediğimiz bir maçtı. Oyunu kazanmayı çok istedik ama berabere bitti. Sonuç anlamında üzgünüz ama bu mücadele sürdükçe sonuç da gelecektir. İlk yarı rüzgara karşı oynamamıza rağmen rakibe pozisyon vermedik. Bandırmaspor takımı nerede olursa olsun mücadelesini sürdürecektir. Sonuç anlamında üzgünüz. Bu mücadeleyi sürdürdüğümüz takdirde güzel olacak. Beşinci beraberliğimizi aldık, kazanmak isterdik. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Bir an önce galibiyetle tanışmak istiyoruz ve üzerimizden de beraberlik ruhunu atmak istiyoruz”