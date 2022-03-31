Samsun deplasmanında oynayacakları maç öncesi açıklamada bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Bizim açımızdan çok önemli bir maç oynayacağız. Samsunspor geçen Erzurumspor’a galip gelerek, play off için bayağı ümitlendiler. Tabi ki her takımın hedefler var. Bandırmaspor olarak bizim de hedeflerimiz var. Bu maça iyi hazırlanıyoruz. Hedefimiz sezon başından beri maçları bitirmek ve sonuçta nerede olacağımıza bakmak. Önemli olan kendimizi geliştirmek. Samsun'a gittiğimizde kendi hedeflerimiz doğrultusunda oyunumuzu sahada yansıtmak için ne gerekiyorsa oyuncularımızla birlikte sahada ortaya koyacağız. Samsun’da Bandırmaspor olarak güzel bir maç oynayacağımıza inanıyorum. Samsun’dan alacağımız bir 3 puan bizi hedefe bir adım daha yaklaştıracaktır. Maçı oynayıp sonucuna bakacağız. Alacağımız 3 puan bizi şampiyon yapmayacağı gibi kaybedeceğimiz bir maç da bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak. Çok şükür sakat oyuncumuz bulunmuyor. Ancak Okan sarı kart cezası nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Bu maçta hakeme de şans diliyorum. Adil ve tarafsız bir maç yöneterek umarım maçın önüne geçmez” dedi.

İHA