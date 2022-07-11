Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer transferde hareketli saatler yaşarken bir süredir gündemde Mustafa Eskihellaç vardı. Bonservisi Yeni Malatayspor'da buluna Mustafa için bir dönem Beşiktaş 'ta kulübüne teklifte bulunmuştu.

A Spor'un haberine göre Mustafa'nın yeni takımı belli oldu. Malatyaspor formasıyla gerek sağ bek, gerek orta sahanın sağ kanatında göre alan Eskihellaç'ın Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile anlaştığı öğrenildi.

Mustafa, Erol Bulut'un talebi doğrultusunda Gaziantep FK ile anlaşma sağladı. Oyuncunun yakın zamanda resmen açıklanacağı öğrenildi.







