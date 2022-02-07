Beşiktaş ve Konyaspor 'un talip olduğu Yeni Malatyasporlu Mustafa Eskihellaç bir anda transferin gözdesi oldu. Bu sezon 3 gol, 3 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcu için Sarı-Kırmızılı kulübün tok satıcı olduğu kaydedilirken, başarılı oyuncunun menajeri Burak Denizli de görüşmeler hakkındaki son durumu A Spor'a anlattı.

'Bitmiş bir şey yok'

Konyaspor ve Beşiktaş'tan tekliflerin olduğunu doğrulayan Denizli, "Adil Başkan, Mustafa için 3 milyon Euro istiyor. Kararı kendisi verecek. Konyaspor ve Beşiktaş'la görüşmelerini sürdürüyor. Teklifler var, bakacağız göreceğiz. Ceyhun Kazancı ile görüştüm ama bitmiş bir şey yok. Konyaspor, transferde rakamsal anlamda önde. Beşiktaş da Türkiye'nin büyük kulüplerinden bir tanesi ve her futbolcu orada oynamak ister. Kolay bir karar olmayacak" dedi.







