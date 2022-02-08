Beşiktaş , gelecek sezonki 4 yerli zorunluluğunu da göz önünde bulundurarak ara transferin son gününde harekete geçti. Hedefte, Konyaspor 'un da ciddi şekilde ilgilendiği Yeni Malatyaspor’un 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç var. Yönetim bütçe oluşturabilirse şimdi, olmazsa sezon sonu için şimdiden Mustafa’yı Kartal yapmak istiyor. 3 milyon Euro bonservis talep edilen yetenekli futbolcunun da kariyerine İstanbul’da devam etmeye olumlu baktığı gelen haberler arasında. Bu son dakika gelişmesinin ardından genç oyuncunun kariyeri başta Beşiktaşlı taraftarlar olmak üzere futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Mustafa Eskihellaç kimdir, mevkisi ne? Mustafa Eskihellaç kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları haberimizde.

Mustafa Eskihellaç kimdir, mevkisi ne? Mustafa Eskihellaç kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Mustafa Eskihellaç, 5 Mayıs 1997 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Futbola 10 yaşında Çağlayanspor'da başlayan Mustafa, 2009 yılında Düzyurtspor (1461 Trabzon FK) altyapısına katıldı. Burada profesyonel olan genç oyuncu, 2015/16'da şans bulmaya başladı, TFF 3. Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 1 maça çıktı.

2016/17'de 29 maçta 8 gol, 2017/2018'in ilk yarısında 19 maça çıkan ve 8 gol atan kanat oyuncusu, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un dikkatini çekti. 3. Lig'den Süper Lig'e sıçrayan yetenekli oyuncu, Ocak 2018'de Malatya'ya imza attı.

Sarı Kırmızılı ekipteki ilk döneminde forma şansı bulmakta zorlanan genç isim, 2 maçta sadece 25 dakika süre alabildi. 18/19'un ilk devresini Malatya'da geçiren Eskihellaç, tecrübe kazanması için devre arasında Elazığspor'a kiralandı ve 13 maçta 4 gol, 3 asistle skor katkısı verdi. 2019/20'de bir başka 1. Lig ekibi Boluspor'a kiralanan Mustafa, maç eksiğini kapattı.

29 resmi maçta 2 gol atma başarısı gösteren genç oyuncu, sezonun tamamlanmasıyla Malatyaspor'a döndü. Hamza Hamzaoğlu döneminde bulduğu forma şansını iyi değerlendiren, İrfan Buz'un bankolarından olan Mustafa, 2020/21'i 29 resmi maçta 2 gol, 6 asistle oynadı.

Takımın değişilmez isimlerinden olan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon takım istikrarsız bir görüntü çizse de sergilediği performansla dikkat çeken isimlerin başında geldi. 21 maçta 3 gol, 3 asistle oynayan yetenekli oyuncunun güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro.

Asıl mevkisi sağ kanat olan Mustafa, sağ bekte de forma giyebiliyor. Tekniği ve topla olan başarısı ile ön plana çıkan 1.75 boyundaki oyuncunun Sarı Kırmızılı ekiple Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.