Mustafa Eskihellaç, Gaziantep FK'da!
Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş ve Konyaspor'un kapısından dönen Yeni Malatyasporlu Mustafa Eskihellaç'ın yeni durağı belli oldu. 25 yaşındaki futbolcu, Gaziantep FK ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Gaziantep FK'dan flaş transfer ... Yeni Malatyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş ile Konyaspor 'un ciddi şekilde ilgilendiği Mustafa Eskihellaç'ın yeni durağı Kırmızı-Siyahlılar oldu.
Geride bıraktığımız sezon sonunda küme düşen Yeni Malatya'yla, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için anlaşmaya varan Gaziantep, Mustafa'yı da ikna edince transfer resmileşti.
Başarılı futbolcu, Gaziantep FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İşte Kırmızı-Siyahlılar'dan yapılan açıklama:
"Gaziantep Futbol Kulübümüz, genç yıldız Mustafa Eskihellaç’ın transferi konusunda oyuncunun kulübü Yeni Malatyaspor ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. 25 yaşındaki genç milli futbolcu, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecektir. 27 Temmuz’da Gaziantep’e gelerek çalışmalarına katılacak olan Mustafa Eskihellaç’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."