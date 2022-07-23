Gaziantep FK'dan flaş transfer ... Yeni Malatyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş ile Konyaspor 'un ciddi şekilde ilgilendiği Mustafa Eskihellaç'ın yeni durağı Kırmızı-Siyahlılar oldu.

Geride bıraktığımız sezon sonunda küme düşen Yeni Malatya'yla, 25 yaşındaki kanat oyuncusu için anlaşmaya varan Gaziantep, Mustafa'yı da ikna edince transfer resmileşti.

Başarılı futbolcu, Gaziantep FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Kırmızı-Siyahlılar'dan yapılan açıklama:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, genç yıldız Mustafa Eskihellaç’ın transferi konusunda oyuncunun kulübü Yeni Malatyaspor ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. 25 yaşındaki genç milli futbolcu, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecektir. 27 Temmuz’da Gaziantep’e gelerek çalışmalarına katılacak olan Mustafa Eskihellaç’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."