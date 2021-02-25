Mustafa Er: Bizim için üzücü bir gece

TFF 1. Lig’in 23. haftasında sahasında Menemenspor’a 1-0 yenilen Bursaspor’un teknik direktörü Mustafa Er, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi. Er, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma genelinde iyi oynamadıklarını dile getirdi.

Sahada güçlü kalamadıklarını ifade eden Er, "Evimizde maalesef mağlup olduk. Üretim anlamında çok zayıftık. Sadece 1 pozisyonumuz vardı. Kötü bir oyun sonucunda mağlup olduk. Bizim için üzücü bir gece. Rakibimiz iyi bir gol attı. Evimizde kötü giden seriye devam ettik." diye konuştu.