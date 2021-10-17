Mustafa Denizli: Telafi edilmesi mümkün olan bir 3 puan kaybettik

Kazanma hedefiyle sahaya çıktıklarını dile getiren Mustafa Denizli, "İçeride dışarıda oynadığımız futbolla üst sıraları hedefleyen bir takımız. Mağlubiyette hakemin de yorumları etkili oldu. Ben bugün hakem tarafından ihraç edilmedim ama ihraç edilsem normal karşılardım. Bunu sadece kendi takımım için söylemiyorum. Bu kadar kötü yorumu olan bir hakemle bizim adımıza kazanmak zordu. Kendisi de seyrederse hak verecektir" diye konuştu.

DHA