Mustafa Denizli, Süper Lig’de 200. galibiyet peşinde

Süper Lig’de 3 ayrı takımla şampiyonluğa ulaşan tek isim olan Mustafa Denizli, Altay’ın başında lig tarihindeki 200. galibiyetini almak için mücadele edecek.

Süper Lig’de Galatasaray , Kocaelispor, Fenerbahçe , Beşiktaş ve Kasımpaşa’yı çalıştıran Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı Altay’ı Süper Lig’e çıkardıktan sonra bu sezon da takımın başındaki mücadelesini sürdürüyor.

Lig geçmişinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la şampiyonluk yaşayan Denizli, TFF 1. Lig’in yanı sıra Almanya, Azerbaycan ve İran’da çeşitli ekipleri çalıştırırken, A Milli Futbol Takımı’nda da görev aldı.

Mustafa Denizli’nin Süper Lig’de bugüne kadar çalıştırdığı takımlar 360 karşılaşmada 199 galibiyet, 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 679 gol atan ekipler, kalelerinde 411 gol gördü.

Altay, Süper Lig’in 2. haftasında Alanyaspor’a konuk olacak

Altay, yarın konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor’u mağlup ettiği takdirde, Mustafa Denizli Süper Lig kariyerindeki 200. galibiyetine ulaşacak.

Süper Lig’de ilk haftayı galibiyetle kapatan Altay ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya’da karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Altay maçını, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte İsveçli Eric Björkander’in sakatlığı bulunuyor.

Ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Altay, ilk haftayı averajla 2. sırada geçti. Aytemiz Alanyaspor da geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etmişti.

Süper Lig’e 18 yıl sonra dönen Altay, Aytemiz Alanyaspor’la ligde ilk kez karşılaşacak. Rakibiyle en son 2013-2014 sezonunda 2. Lig’de mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Antalya’da 3-0 mağlup olduğu rakibini İzmir’de 2-0 yenmişti.

Aytemiz Alanyaspor, Altay’ın Süper Lig’de karşılaşacağı 58. takım olacak.

Futbola Altay altyapısında başlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İzmir temsilcisininSüper Lig’de mücadele ettiği 2002-2003 sezonunda siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer alıyordu.