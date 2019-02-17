Mustafa Denizli: Pes etmeyeceğiz

Kasımpaşa'nın 4-1 yenildiği Galatasaray maçının ardından Teknik Direktör Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. Denizli, pes etmeyeceklerini ve kötü giden grafiği düzelteceklerini söyledi.

Mustafa Denizli'nin maç sonu açıklamaları...

Gol yiyen bir takımdık zaten. Oyuna başlama, isteğimiz, arzumuz çok iyiydi. Golü de bulduk. Ancak golü yedikten sonra kırılgan bir tavır ortaya koyduk. Yediğimiz gollere baktığımız zaman, ilk golün dışında bireysel hatalar var.

Değiştermemiz gereken bir grafiğimiz var. Pes etmeyeceğiz. Bu haftadan sonra içeride ve dışarı da bu grafiği değiştireceğiz. Bireysel performansı düşen oyuncularımız var. Kırılgan bir takımız ancak bunu değiştireceğiz.

Ne benim teknik adamlık kariyerimde ne de bu oyuncuların böyle kötü bir serisi yok. Bunu değiştirmek için elimizden geleni yapacağız.

Trezeguet bugün müthiş çalıştı. Diğer oyuncuların da vardı ama bunu ortaya koyamadık. Asla bu grafiği kabullenmeyeceğiz. Camia da bunu böyle bilsin. En kısa sürede gerekini yapıp takımı toparlayacağız.