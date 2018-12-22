Mustafa Denizli: Penaltıları atsak liderdik!

Mustafa Denizli'nin açıklamaları şu şekilde:

İlk yarıda topladığımız 29 puan anormal değil. Ben kenarda takımımı izlerken keyif alıyorum, böyle bir oyun oynuyoruz.

Sadece kaçırdığımız penaltıları atsaydık bugün liderdik!

Beşiktaş gibi şampiyonluğun en büyük adaylarından olan bir takıma 4 gol atmak ciddi bir şey. Bizim maçlarımızda ortalama 4 gol seyrediyor izleyenler. Birçoğunu biz atıyoruz, bir kısmını yiyoruz. Bu, izleyenler adına güzel bir tablo.

Evet fazla gol yiyoruz, ben de bundan memnun değilim ama Kasımpaşa gol yemekten korkmuyor. Bizim hedefimiz hep yediğimizden daha fazlasını atmak.

Göreve başladığımız zaman bir hedef koymuştuk: Kasımpaşa'yı tarihinde ilk kez Avrupa'ya taşımak. Bu hedeften asla vazgeçmeyiz.

Şu an 2. sıradayız, bu değişebilir çünkü daha oynanacak maçlar var. Bu tabloyu 28.-29. haftaya taşırsak o zaman şampiyonluktan bahsedebiliriz ve bu tabloyla o haftalara girersek şampiyon da oluruz.