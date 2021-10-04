Süper Lig ’in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Altay, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, geçmişteki maçlarda çok ciddi takımları içeride ve dışarıda mağlup ettiklerini ancak Gaziantep FK karşısında beklentinin altında kaldıklarını dile getirdi.

Maçtaki mücadeleleri nedeniyle eleştiriyi hak ettiklerini anlatan Denizli, "Güzel galibiyetlerden sonra bugün aldığımız sonuç kabul edilemez. Bugün ortaya koyduğumuz futbol , rakibimize yardımcı oldu. Rakibimizin isteği de üst düzeydeydi. Sezon başında Altay ile ilgili paylaşımları bulunanların çok umutlu olmadıkları bir takım vardı. 8 hafta sonunda düşündüğümüz yerdeyiz. Hedeflere mutlaka varacağız." ifadelerini kullandı.

Denizli, şu anki kadroyla iyi işler yaptıklarını vurgulayarak, "Bugün kaybettiğimiz için üzgünüz. Takım olarak maçta iyi görüntü vermedik. Son 3 haftadaki güzel futbol görüntüsünü bugün ortaya koyamadık. Bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Neticede bu takımla yola çıktık, bu takımla devam edeceğiz ve bu takımla başaracağız. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. Zaman zaman kendimizi çek etmemiz gerekiyor. Bir takım eksiklikler olabilir. Böyle maçlar onları da çek etme fırsatı veriyor." değerlendirmesinde bulundu. (AA)



