Mustafa Denizli: Maçı kendi elimizle verdik

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizli, maç hakkında çok fazla konuşmaya gerek olmadığını dile getirdi.

Maçın hakem tarafından çok fazla durdurulmasına sitem eden Denizli, “Oyunun çok durması izleyenlerin de, oynayanların da keyif almadığı 90 dakika oldu. Mazeret üretmek için söylemiyorum. Futboldan keyif almaya çalışan insanlarımız. Her noktadan gol pozisyonları yakaladık. Ama son pas tercihlerinde hata yaptık, konuşulacak taraf budur. Maçı kendi elimizle verdik desek yeridir. Rakibin kalecisinin başarılı olması maçın sonucunu tayin etti. Maç o kadar durdu ki, hakem biraz farklı düşünebilirdi. Keyifsiz bir maç oldu, kaybetmekte ayrı keyifsizdi” diye konuştu.

"Ben farklı düşüneceğim"

Üstteki takımlarla aralarında kapatılmayacak bir puan farkı olmadığını dile getiren Denizli, “Daha farklı sonuç beklediğimiz maçtı ama gerçekleşmedi. Bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Kasımpaşa tarihine ilk yaşatmak istiyorsak herkes farklı düşünecek. Kendimle ilgili değerlendirme yapacak olursak, ben zaten yapacağım. Ama herkesin yapması gerekir” dedi.

"Can Bartu açıklaması"

Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu’nun hayatını kaybetmesi nedeniyle üzüntülü bir hafta sonu yaşadıklarını aktaran Denizli, “Can Bartu ağabeyimizi kaybetmeni üzüntüsünü yaşadık. Mağlubiyetle birlikte bizim için üzüntülü bir hafta sonu oldu“ ifadelerine yer verdi.