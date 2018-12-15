Mustafa Denizli: Ligin en çok gol atan takımıyız

Ligin en çok gol atan takımı olduklarını ifade eden Denizli, Kasımpaşa'nın Avrupa hedefinden de sapmadığını kaydetti. Denizli, ''Maçta birinci hatamız, final toplarını iyi kullanamadık. İkinci hatamızda takım savunmasında belki de bireysel takım olarak hatalar sonucu belirledi. Kasımpaşa'yı Avrupa'ya taşımak istiyoruz. Bu hedeften sapma asla söz konusu değil. Kadro olarak zorluklar yaşıyoruz ama bunu kendi içimizde telafi etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaybedilen bir iki maç üzerinden olumsuz konuşmanın doğru olmadığını ifade eden Denizli, ''Önümüzde kupa ve Beşiktaş'la oynayacağımız zorlu bir lig maçı var. Bu iki maçı kazanarak geçirmeyi hedefliyoruz. Kasımpaşa, Avrupa kapısını açacak. Bunu ligin ikinci yarısı daha iyi göreceğiz" dedi.

Çok gol atan bir takım oldukları için gol de yendiğini ifade eden Denizli, ''Çok gol atan takımız. Bu ligde çok gol atmak istiyorsanız, gol yeme ihtimali yüksek oluyor. Amacımız gol yememek değil. Gol yiyelim ama yediğimizden fazla gol atalım istiyoruz. O yüzden de bu sezon fazla gol attık" diye konuştu.

DHA



