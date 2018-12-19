Mustafa Denizli: 'Kupa maçları sürprizler gebe maçlardır'

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Menemen Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

İki kulvarda da yollarına devam ettiklerini belirten Mustafa Denizli, "Ligde son 2 haftada oynadığımız iyi futbolun karşılığını alamamıştık. Kupada ilk maçta skor avantajını yakalamıştık. Ama kupa maçları sürprizlere gebe maçlardır. Bu açıdan dikkatli hazırlandık. Bunu da sahada skor olarak yansıttık. Her geçen tur daha zorlu bir rakiple karşı karşıya bırakıyoruz. Umarım ligde de kupada da düşündüğümüz hedefleri buluruz. Futbol oynama açısından zor bir havanın olduğu bir gündü. Menemen kendi liginde şampiyonluğa bir takım. Kupada daha önce birçok Süper Lig takımı elendi. Bu hava şartlarında iyi mücadele ortaya koyan bütün futbolcıuları kutluyorum. Cuma günü kura çekilecek. Bu yolda da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.