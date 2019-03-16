Mustafa Denizli: Kasımpaşa’nın dönüş sinyaliydi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, 87 ve 90+5'te attığı gollerle Akhisarspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Kasımpaşa, ligin 2. yarısındaki ilk galibiyetini aldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizli, her iki takım açısından de zor geçen bir mücadeleyi geride bıraktıklarını, müsabakaya iyi başlayıp öne geçmelerine rağmen, yaptıkları hataların neticesinde geriye düştüklerini söyledi.

Akhisarspor karşısında aldıkları galibiyetin, ligin kalan bölümü için önemli bir anlam ifade ettiğini dile getiren Denizli, "Son 3 haftada aldığımız 2 beraberlik, Trabzonspor maçındaki geri dönüşümüz, Göztepe maçındaki başa baş mücadelemiz ve zor günler geçiren Akhisarspor maçında aldığımız bu galibiyet, ligin ilk yarısında izlediğimiz Kasımpaşa’nın dönüş sinyaliydi." diye konuştu.

Denizli, lige milli maç arası nedeniyle ara verildiğini ve yaklaşık 20 gün maça çıkmayacaklarına işaret ederek, "Aslında lige verilen bu ara bizim gibi bu çizgiyi ve grafiği yakalayan takımlar için çok avantajlı bir durum değil. Biz Avrupa hedefi için mücadele ediyoruz. Ligin 5. sırasındaki takımdan bir puan gerideyiz. İçeride ve dışarıda oynadığımız maçlarla daha yukarılarda yer bulmak ve hedefimize ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.