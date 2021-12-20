Mustafa Denizli kariyerinde ilki yaşıyor

Spor Toto Süper Lig 'de 17'nci haftanın açılış maçında deplasmanda Giresunspor'la karşı karşıya gelen Altay rakibine 3-1 yenilerek camiayı endişelendirdi.

Düşme hattının 2 puan önünde 18 puanla 16'ıncı sırada yer alan Altay, Süper Lig'de on maçtır kazanamıyor (3B 7M). Daha uzun bir galibiyet hasretini en son Aralık 1995-Nisan 1996 arasında yaşadı (12 maç). İzmir ekibini çalıştıran Mustafa Denizli ise Süper Lig kariyerindeki en uzun kazanamama serisini sonlandırmak istiyor.

Altay, hafta içinde teknik patronunun adını taşıyan yeni evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ikinci sınavında lider Trabzonspor 'u ağırlayacak.