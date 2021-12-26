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Mustafa Denizli İstanbul'da galibiyeti unuttu

Spor Toto Süper Lig’in 19.haftasında Kasımpaşa ile Altay karşı karşıya geldi. Kasımpaşa mücadeleyi Donk ve Umut Bozok'un attığı gollerle kazanarak 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

26 Aralık 2021, Pazar 10:05 Son Güncelleme:
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Mustafa Denizli İstanbul'da galibiyeti unuttu

Süper Lig ’de 8 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, Altay karşısında galibiyet hasretine son verdi. Altay'ın ise 3 puan hasreti 12 maça çıktı.

Mustafa Denizli İstanbul takımlarına rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kazanırken (2B 5M), tek galibiyetini bu sezon Beşiktaş 'ı iç sahada yenerek aldı (2-1). Mustafa hocanın deplasmanda mağlup ettiği son İstanbul temsilcisi, 2000/01 sezonunda Fenerbahçe 'nin başındayken 2-1 yendiği İstanbulspor'du.

Altay ligin ilk yarısı tamamlanırken maç başı 1.2 gol ortalaması ile oynarken girdiği pozisyonları gole çevirme başarısı yüzde 9 oldu. İzmir temsilcisi çıktığı 19 mücadelenin sadece 2’sinde kalesini gole kapatabildi.

Altay 19 hafta sonunda 5 galibiyet 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 18 puan topladı.

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