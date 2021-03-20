Mustafa Denizli gibi Şampiyonluk Tıraşı’nı ol, takımını destekle!

A Milli Futbol Takımı sponsorluğu, E-spor ve bireysel sporcu sponsorlukları dahil, yıllardır farklı branş ve alanlarda spora ve sporcuya verdiği desteklerle fark yaratan erkek bakımının lider markası Gillette, Türk sporunun önde gelen camialarından Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray iş birlikleri ile Lisanslı Taraftar Serisi Fusion Proglide tanıtımında 3 büyükleri şampiyon yapan tek teknik direktör olan Türk futbolunun efsane ismi Mustafa Denizli ile iş birliğine imza attı.

Gillette, içinde bulunduğumuz dönem dolayısıyla taraftarların takımlarına doğrudan destek verememeleri neticesinde ortaya konan bu anlamlı projede, kariyeri boyunca sahadaki duruşu ve başarılarıyla ön plana çıkan tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli ile iş birliğine imza attı. Mustafa Denizli bu iş birliği ile ilgili; “Türkiye’nin 3 büyük ve güzide kulübüyle geçmişte yaşadığımız başarıların, bir gün böyle bir iş birliğine vesile olması beni ayrıca mutlu etti. Reklam filmi çekilirken, o anları tekrar izlemek beni o özel günlere yeniden götürdü. Gillette, yaşadığım tüm şampiyonluklarda benim yol arkadaşımdı. Her maçtan önce mutlaka tıraş olur, #GilletteGibi sahaya çıkardım. Ben takımıma ve saha içi stratejilerime olduğu kadar duruşuma da önem veririm. Tüm bunlar birleşince de; Türk sporuna ve Türk futboluna her zaman destek veren Gillette markası ile bu proje özelinde çalışmak benim için ayrı bir anlam kazandı. Kulüplerimiz, içinde bulunduğumuz dönem dolayısıyla zorlu bir süreçten geçiyor. Bu noktada takımlarına destek vermek isteyen sporseverler için lisanslı ürünleri ile güzel bir proje ortaya koyan Gillette’in, bu projesinde yer aldığım için mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluk Tıraşı’yla Sen De Takımına Destek Ol” sloganıyla, spor kulüpleri ile birlikte yaratılan Lisanslı Fusion Proglide Taraftar Serisi’ni tercih eden sporseverler, ayna karşısında logolu ürünleriyle takımlarının yanında olacak ve her tıraşta kulüplerine destek olacaklar.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’a özel takım logosu ile tasarlanan 5 bıçaklı Fusion Proglide, kusursuz sinekkaydı tıraş deneyimi sağlıyor. Ek olarak; Flexball teknolojisi ile yüz kıvrımlarına uyum sağlayarak, tıraş deneyimini mükemmelleştiriyor.

Takımlarına saha içinde olduğu kadar saha dışında da katkı sağlamak isteyen taraftarlar, Lisanslı Taraftar Özel Serisi Blue3 ve Fusion Proglide ürünleri için marketlerin yanı sıra, e-ticaret sitelerini de ziyaret edebilir.