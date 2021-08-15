Mustafa Denizli: Galibiyet ile başlamak önemli

Altay'ın deneyimli teknik direktörü Mustafa Denizli, Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Mustafa Denizli, "Performanstan önce ülkemizin yaşadığı durum nedeniyle buruk bir duygu yaşıyoruz. İnşallah bir daha yaşamayız. Maça gelince uzun bir aradan sonra Altay'ın Süper Lig 'de yer alması nedeniyle ilk maçımız güzel bir sonuçla bitti. Oynayan, oynamayan tüm oyuncuların lige hazır olduğunu gösterdi. Beklentimizden fazla pozisyon bulduk. Sonuç olarak galibiyet ile başlamak önemli.

'Eğer futbolcunun kalitesi varsa adaptasyon süreci kısalıyor'

"Oyuncularımın gayreti, isteği ve mücadelesi takdire şayan. Hayırlı olsun yeni sezon. Umarım kalan maçlarda da aynı isteği ve başarıları gösteririz. Takıma yeni katılan arkadaşların uyumu beni son derece mutlu etti. Eğer futbolcunun kalitesi varsa adaptasyon süreci kısalıyor. Aramıza katılan ancak lisansı yetişemeyen oyuncular da var, onlarda gelecek" ifadelerini kullandı.