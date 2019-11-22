Mustafa Denizli: Falcao transferi hayal kırıklığı

Türkiye'de son olarak Kasımpaşa'yı çalıştırdıktan sonra tercihini Azerbaycan'da Tractor Sazi takımından yana kullanan tecrübeli Teknik Direktör Mustafa Denizli çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

İşte Mustafa Denizli'nin çok konuşulacak açıklamaları:

"Görüntü olarak son derece umut verici bir Milli Takım izliyoruz. Şenol Güneş'le de konuştuk. Her şey iyi gidiyor. Bu göstermiştir ki EURO 2020 finalleri için daha umutlu hale geldik. Bütün ekibe güveniyoruz. Desteği hak eden genç bir takım. Finallerde de düşündüklerimizi gerçekleştirebilecek potansiyele sahip bir takım."

"Futbol zaten ruh gerektirir.Bunun örneği dünyada çok fazla. 10-15 milyon euro kazanan futbolcuların sahada ruhlarını nasıl ortaya koyduğunu görebiliriz. Mahallede, sokak aralarında oynanan maçlar neden bu kadar iddialı? Çünkü çekişme var. Profesyoneller arasında ise değişkenlikler olabiliyor. Bunu kaybedenler oyuncular var maalesef. Sonuca gelirsek; amatör ya da profesyonel fark etmez, futbol ruhsuz oynanmaz."

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Falcao açıklaması

"Falcao transferinin hata olup olmadığını bilemem ama oyuncuyu değerlendirirsem sakatlıklarla mücadele ediyor şu an. Monaco'da da uzun dönem sakat kaldı. Ama bazen ihtiyaçlar bazı transferleri mecbur kılar. Galatasaray camiası, taraftarı, görev yapan herkes o kadar odaklandı ki bu transfere, geri dönüşü yoktu artık. Galatasaray'a sakat gelmedi ama sakatlanmaya müsait bir bünyesi vardı. Bu hem Galatasaray hem de Falcao adına büyük talihsizlik oldu. Beklentiler çok büyüktü ve sonuç itibariyle şu anda bir hayal kırıklığı oldu bu transfer."

CNN Türk