Mustafa Denizli: Bu takıma duyduğum güven hiçbir zaman azalmadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş 'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda eden Altay'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Denizli'nin açıklamaları şöyle;

Bu turun iki takım için de en zor eşleşmesiydi. Sahadaki pozisyonlar da bunu gösterdi. Özellikle pozisyonlar açısından ikinci yarı bizim için daha fazlaydı. Tabii ki üzülüyoruz. Kupaya veda ettik. Beşiktaş tur atladı, onları kutlarız. Ligdeki durum, bizi ciddi şekilde üzen bir süreç. İyi oynayıp kazanamadığımız maçlar da oldu ama benim bu takımdan şüphem yok. Bu takıma duyduğum güven hiçbir zaman azalmadı. Bizim hayatımız zorluklarla, mücadelelerde geçti. Bunları da aşacağız, aşarız. Yorum yapmaya gerek yok. Penaltı konusunda konuşmak istemiyorum. O konuda konuşmak beni farklı bir pozisyona getirir o yüzden yorum yapmak istemiyorum.