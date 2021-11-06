Spor Toto Süper Lig ’in 12. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 yenilen Altay’da teknik direktör Mustafa Denizli, ev sahibi ekibin hak edilmiş bir galibiyet elde ettiğini söyledi. Denizli, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, bugün kendi içlerinde yaşadıkları zorlukların, oyun anlayışlarının değişmesine neden olduğunu dile getirdi.

Sezon başından beri sürekli bazı oyuncuların olmamasının kendilerini 4-5 bölgede değişiklik yapmaya ittiğine dikkati çeken Denizli, "Bu esasında bazı futbolcular için bunu iyi kullandıkları müddetçe önemli bir fırsat. Kendileri için bir avantaj sağlayacaklardı. Bunu gösteremedik. Sezon başından beri pas hatalarından şikayet ediyoruz. Takım olarak birçok veride iyi durumdayız. Ancak neticede, özellikle son haftalarda yediğimiz gollerin başlama kaynağı bizim bireysel hatalarımız oluyor. Bugün Antalya’nın kazanması sürpriz değil, hak edilmemiş bir sonuç değil." diye konuştu.

Denizli, Altay ve başlarındaki hoca olarak bir hedef koyduklarını belirterek, "Düşündüğümüz her şeyi şartlar ne olursa olsun gerçekleştireceğiz. Bu takıma güveniyoruz. Milli maç arasından sonra muhtemelen iki arkadaşımız aramıza dönecek. Bu bizim adımıza çok önemli. İyi oynadığın zaman da kaybettiğiniz oluyor. Bugün kazanacak fazla pozisyonları üretemedik. Ligin en fazla pozisyon üreten ve rakip ceza sahasına giren ekiplerinden biriyiz. Ancak bugün bunu gerçekleştiremedik." değerlendirmesinde bulundu.

AA