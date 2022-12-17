Mustafa Dalcı: Transferimizi açtık, bu takımı ligde tutacağız

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Sakaryaspor'a 2-1 mağlup oldu, üst üste 6. mağlubiyetini alarak son sıraya demir attı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, “Zor günler geçiriyoruz Gençlerbirliği olarak. Oyuncu kadromuz maalesef çok genç. Belli tecrübeli oyuncularımız var ama bu maça gelirken 5 tane sakat oyuncumuz vardı. Sahada ciddi bir mücadele var ama maalesef mücadeleyi bir yere kadar yapabiliyorsunuz, belli yerlerde o tecrübeyi çok istiyorsun. Çok ciddi mücadele ettik, en kötü 1 puan alınırdı bu maçta. Tabii ki çok üzgünüz, önümüze bakacağız. Devre arasında transferimizi açtık, devre arasında ciddi takviyeler yaparak bu ligde, bu takımı tutacağız” dedi. (İHA)