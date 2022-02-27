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Mustafa Dalcı: Şampiyonluk yolunda zor bir deplasmandı

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın Erzurum’daki mücadelesinde BB Erzurumspor, sahasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu.

27 Şubat 2022, Pazar 20:16 Son Güncelleme:
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Mustafa Dalcı: Şampiyonluk yolunda zor bir deplasmandı

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın Erzurum’daki mücadelesinde BB Erzurumspor, sahasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Şampiyonluk yolunda zor bir deplasman önemli bir virajdı. Erzurumspor’un bizden daha çok kazanmaya ihtiyacı vardı. Camia olarak bir bütünlük içerisindeyiz. Galibiyet çok önemliydi. Böyle bir atmosferde 3 puan çok önemliydi. Camiamıza armağan ediyoruz’’ dedi.

İHA

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