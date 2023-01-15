Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu’ya konuk olan Gençlerbirliği, rakibine 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, “İlk yarı oyuna iyi başladık. İyi pozisyonlar yakaladık, maçı koparabilirdik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıda ilk yarı olduğumuz gibi etkili olamadık. 2-1 geri düştükten sonra tüm risklerimizi alarak değişiklik yaptık. Bizim takımın kalitesindeki bir takımın bu tarz golleri yememesi gerekiyordu. 90 artıda Mete Kaan'ın pozisyonunu özellikle çok merak ediyorum, yayıncı kuruluş bu pozisyonun neden tekrarını göstermedi, kafamda bir sürü soru işareti düşünüyorum. Benim gibi maçı seyreden sporseverler de muhtemelen o pozisyonu merak etmişlerdir. İlk yarıda attığımız 2. gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Bunun kararı 3,5-4 dakika sürdü. Bakıldı ve ofsayt olduğuna karar verildi. 90 artıda bizim pozisyonumuz neden 3-4 saniyede karar verildi, hakem bir an önce maçı bitirmek adına böyle bir eylemde bulundu gerçekten merak ediyorum. VAR neden var, bu tarz pozisyonlarda incelenmesi gerekiyor, tekrarına bakılması gerekiyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Mağlup olduğumuz için çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.