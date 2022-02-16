Mustafa Dalcı: “Hedefe giderken böyle yol kazaları olabiliyor”

Spor Toto 1. Lig’in 26. hafta maçında Ankaragücü, deplasmanda Nasadoge Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, açıklamalarda bulundu.

Mustafa Dalcı, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Ancak özellikle ilk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarıya değişiklerle birlikte daha baskılı başladık. Pozisyonlar da yakaladık ancak bunları değerlendiremeyince her şeye rağmen 1 puan da önemli tabii. Ancak burada kaybettiğimiz 2 puan var. Artık bu maç geçti, Bursaspor maçına hazırlanmamız lazım. Hedefe giderken böyle yol kazaları olabiliyor. 2 haftadır puan kayıpları yaşıyoruz. Bunları düzeltmemiz gerekecek“ dedi.

İZMİR (İHA)