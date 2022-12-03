Mustafa Dalcı: 'Gençlerbirliği zor durumda'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise , “Bu maçla alakalı çok fazla söylenecek bir şey yok. Zor bir görev aldık, Gençlerbirliği zor durumda. Genç oyuncularımızla sahanın içerisinde belli bir mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. İlk yarı kalan maçlarda puan ya da puanlar almak için sahanın içerisinde oyuncularımın mücadelesinde hiçbir sıkıntı yok ama genç oyuncularla belli bir yere kadar mücadele verebiliyorsun. İkinci yarıya kadar alacağımız puanlar neyse onlara talip olmaya çalışıyoruz. İçeride organize bir oyun seyredemiyoruz sadece şiddeti yüksek maçlarda direnç göstermeye çalışan bir anlayışımız var. Üzgünüz, kalan maçlarda puan almaya çalışacağız. Bu maçı kaybettiğimiz için üzgünüz, önümüze bakmamız lazım” diye konuştu.

İHA