Mustafa Dalcı: 'Buradan 1 puan almak bizim için önemli'

Yeni bir takım kurduklarını anlatan Dalcı, "Ligin ilk maçı olması ve yeni bir takım olmamız başlangıç için önemli. Ritmi yakalamak belli haftaları buluyor. Yeni bir takımsanız içeride bazı şeyleri organize etmek için zamana ihtiyaç duyuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İstedikleri futbolu oynayamadıklarını belirten Dalcı, "Deplasmanda iyi ve dirençli bir takıma karşı oyuncularımın iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Pas oyununu ve topun bizde kalmasını ön plana almıştık. Oyunu tutabilsek, pas trafiğinde özgüvenli ve sakin kalabilseydik düşündüğümüz 3 puanı alabilirdik. İstediğimiz futbolu oynayamamamıza rağmen buradan 1 puan almak bizim için önemli." diyerek sözlerini tamamladı.

AA