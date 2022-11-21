Mustafa Dalcı: Bir penaltı ile mağlup olduk, üzgünüz

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Altay’a konuk olan Gençlerbirliği, rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, oyuncularından olumlu sinyaller aldıklarını belirterek, “Oynadığımız bu oyunu biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. İleriye dönük bizi umutlandırdılar. Daha da çalışarak gelişeceğiz” dedi.

Maçın genelinde pozisyon vermediklerini kaydeden Dalcı, “Bir penaltı ile mağlup olduk, üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bulunduğumuz yer bizim için sıkıntılı. Kalan 5 maçta alabildiğimiz kadar puan almaya çalışacağız” diye konuştu.

İHA