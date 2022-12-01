Mustafa Dalcı: Alacağımız her puan bizim için çok değerli

Spor Toto 1. Lig’in 16’ncı haftasında 3 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği’nde hazırlıklar devam ediyor. Kırmızı-siyahlı kulübün teknik direktörü Mustafa Dalcı ile futbolcular Ahmet Arda Tuzcu ve Abdullah Şahindere, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

MUSTAFA DALCI: BODRUMSPOR MAÇINDA MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR VERECEĞİZ

Göreve geldiği günden beri yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve kulüp olarak zor bir durumda olduklarını kaydeden Mustafa Dalcı, “Geldiğimizde 6 maç vardı ve gelirken bu 6 maçın bizi yıpratacağını biliyorduk. Devre arasında transferlerle birlikte takıma ivme kazandırabileceğimizi biliyoruz. Alabileceğimiz maksimum puanlar neyse onu almaya çalışıyoruz. Alacağımız her puan bizim için çok değerli. 2’nci yarıda alacağımız her puanın bizim için çok değerli olacağını biliyoruz. Bu anlamda çalışıyoruz. Genç oyuncularımıza mental ve psikolojik olarak destek olmaya çalışıyoruz. Aslında oynadığımız 2 maçta oyunda çok fazla sorun yok gibi duruyor ama belirleyici olan hücumdaki pozisyon zenginliklerini çok fazla sahaya yansıtamıyoruz. Oyuncunun direnci, mücadelesi sahada belli bir yere kadar size katkı sağlıyor ama yeteneğin ve tecrübenin içeride belli pozisyonlarda eksikliğini hissediyoruz. Önümüzdeki Bodrumspor maçında genç oyuncularımızla mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“ZOR BİR MAÇ OLACAK”

Rakip takımı değerlendiren Dalcı, Bodrumspor’un lige iyi başladığını söyleyerek, “Belli bir oyuncu kadrosu ve kalitesi var. Geçen sene çıkan dinamik kadrosunu bozmayıp, onlara tecrübeli ve bu ligde iş yapabilecek oyuncuları eklediler. Oyun anlayışları ve oyun felsefeleri belli. Oyun disiplinlerini skora göre değiştirmiyorlar. Zor bir maç olacak. İçeride çok başarılılar. İçerde daha güçlü oynuyorlar. İlk yarım saatte aşağı yukarı içeride oynadıkları her maçta pozisyon ve ol bulan bir takım Biz buna dikkat edeceğiz. Saha içerisinde Gençlerbirliği’ni temsil eden arkadaşlar her şeyini verecektir” diye konuştu.

“EKSİK YERLERE TAKVİYELER MUTLAKA YAPILACAKTIR”

Sakatlıkların kendilerini zorladığını kaydeden Dalcı, “Bu ligi geçen sene oynamış belli oyuncularımız vardı; Serdarcan, Barış, Mert Kula, Musa. Bunların sakatlıkları bizi ciddi sıkıntıya soktu. Bunların yerine koyacağımız genç oyuncuların performansı çok önemli. Bu hafta da 2-3 tane sakatımız var. Bunların hiçbiri bahane değil. Biz sahada süreceğimiz her oyuncuya güveniyoruz. Transfer tahtasının açılmasına yönelik çalışmalar yapıyor. Biz de teknik ekip olarak belli çalışmalar içerisindeyiz. Eksiz olan neresi varsa oraya takviyeler mutlaka yapılacaktır” dedi.

AHMET ARDA TUZCU: PUAN VEYA PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ

Başkent temsilcisinin sol kanat oyuncusu Ahmet Arda Tuzcu, hazırlıkların hafta başından bu yana çok iyi ilerlediğini belirterek, “Maçı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Genç bir takımız. Geçen hafta öne geçtik ama bunu koruyamadık. Üzerimizde bir şanssızlık olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki 4 haftalık süreçte bu şanssızlığı kırmak ve maksimum puan almak istiyoruz. Mustafa hoca da geldiğinden beri bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Biz de en iyi şekilde karşılık vermeye çalışıyoruz. 2 haftalık süreçte bunu tam gösteremedik ama 4 haftalık süreçte bunu göstereceğimize inanıyorum” diye konuştu.

ABDULLAH ŞAHİNDERE: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Kırmızı-siyahlı ekibin stoperlerinden Abdullah Şahindere de, “Hazırlıklar iyi gidiyor. Mustafa hoca ile takıma adaptasyon olarak çok iyi başladık. Çok iyi hazırlanıyoruz ve çok iyi analizler yaptık. İnşallah güzel bir galibiyetle güzel bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bu maçta elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA,(DHA)