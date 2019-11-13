Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz'in GS TV'deki gündem değerlendirmesinde çok ilginç bir olay yaşandı.

GS TV reklama gittiği esnada Youtube kanalı yayına devam etti. Başkan Cengiz'in "Göbeğim çıkıyor mu?, Hangi kanallar yayını veriyormuş? Yusuf abi 'imza toplasınlar desin' diyor, dedim ya onu" gibi sözleri canlı yayında Youtube kanalında duyuldu.





Taraftar isyan etti: Kumpas var!

Yayını Youtube kanalından takip eden Galatasaraylı taraftarlar ise kulübü ve sosyal medya sorumlularını tepki yağmuruna tuttu. Bazı taraftarlar bunun Mustafa Cengiz'e yönelik bir komplo olduğunu iddia ettiler.

"İnanmıyorum ya, bütün konuşmalar çıkmış"

Başkan Cengiz'e, "'Yusuf abi imza toplansın' diyor" şeklinde sözleri ileten yönetmen de yayının devam ettiğini öğrenince "İnanmıyorum ya, yayın devam ediyormuş, imza sözleri duyuldu" şeklinde tepki verdi. Yönetmenin bu sözleri de aynı şekilde duyuldu. Başkan Cengiz ise yönetmenin bu tepkisine "Şaka yapıyorsun" şeklinde karşılık verdi.