Sarı- Kırmızılı futbolcular, koranavirüs salgını sırasında hem maddi hem de manevi olarak kendilerine her türlü desteği veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e, ameliyatlarla mücadele ettiği zor günlerinde en azından bir galibiyet armağan etmek istiyorlar. Özellikle finansal krize rağmen Haziran ayında yapılan sporcu ve personel ödemelerinin, Florya’daki olumlu havayı daha da yükselttiği belirtiliyor.

Yönetim görüntüden çok memnun

Ayrıca oyuncuların hem evde yaptıkları çalışmalarda hem de Florya’daki idmanlarda ortaya koydukları mücadeleci ve disiplinli görüntü, teknik heyetin yanı sıra yönetimi de bir hayli memnun etmiş durumda. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın, Rize deplasmanı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’ne yapacağı ziyarette, tüm futbolculara teşekkür edeceği de gelen haberler arasında.