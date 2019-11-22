Mustafa Cengiz’den Van Persie göndermesi

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao’nun sakatlığından, gündemdeki konulara kadar önemli açıklamalar yaptı. İşte Cengiz’in öne çıkan sözleri: “Falcao düzelecek. Falcao bir gönül insanı. Ben söyledim, insanlar anlamadı. Falcao’nun Türkiye’yi seçmesi neden Falcao’yu küçültsün? Falcao para için gelmedi. Kanı sarı kırmızı aktığı için de gelmedi. Futbol tutkusu nedeniyle geldi. Falcao kendini borçlu hissetti. Antrenmansız kendini çok zorladı. Taraftardan sabır istiyorum. Falcao zaten onurlu bir insan...”

‘Daha yüksek teklif aldı’

“Falcao’ya bonservis ödemedik. Herkes ‘Falcao’ya para bastınız’ diyor ama öyle bir şey yok. ESPN’nin araştırmalarında Falcao ve Galatasaray hâlâ en çok konuşulan isimler. Falcao çok daha yüksek teklif aldı, ama Monaco’da kalmadı. Falcao’nun ayağında ödemli iltihap oluştu. Doktorlar ‘En az 2 yıl daha oynamak istiyorsan bu ödem gitmeli’ dediler. Aşil tendonu önemli. Falcao sakat gelmedi. Kimse salak değil, biz de değiliz. Biz bazıları gibi önce imza attırıp sonra sağlık kontrolüne sokmayız (Fenerbahçe’nin Van Persie transferine gönderme yapıyor).”

‘Trabzon maçına yetişir’

“Üst düzey futbolcu bunlar, farklı tedaviler gerekiyor. İspanya’ya gitmesi bizim doktorun kontrolü altında. Fazla sürmez dönüşü, Trabzonspor maçına (1 Aralık) inşallah yetişir. Falcao’yu Real Madrid de istedi ama gelen bir talep yok. Falcao Türk futboluna ve Galatasaray’a hizmete edecek.”

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Aziz Yıldırım’ın Persie açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 8 Ağustos 2017’de katıldığı canlı yayında, dönemin sportif direktörü Terraneo’nun, Van Persie transferinde Hollandalı golcünün sakatlığını gizlediğini açıklamış ve bilmeden oyuncuya sakat sakat imza attırdıklarını itiraf etmişti.

‘2 ayda bir 200 milyon lazım’

“Toplam 155 milyon Euro transfer yükümlülüğümüz var. Her 2 ayda bir 200 milyon TL’ye yakın bir bedeli karşılamak durumundayız. 1-2 yıl dayanabilirsek bunu tamamen düze çıkarıp her gelen yönetimin rahatlıkla sürdürebilir bir hale gelmesine çalışıyoruz. 2 yılda ödediğimiz vergi, nakit 288 milyon TL... 200 milyon TL de yapılandırma var. Biz 500 milyon TL’lik vergiyi hallettik. Bunun 300’ünü ödedik. 104 milyon TL’yi stopaj olarak amatörlere kaynak aktardık.”

‘Divan makamında muhalefet olmaz’

“Mahkeme kararına bakmıyorum. İki yılda üç seçim insaf. Zannedersiniz dev bir kaos var. Buraya kazık da çakmadık. Ekmedim bostan yemedim karpuz lafı var. Biz onurumuzla çekilmesini iyi biliriz. Biz bir aşkın, bir gönlün, sevdanın peşindeyiz. Divan başkanlık makamının muhalefet makamı olarak kullanılmasını doğru bulmuyorum.”

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