Bu buluşmanın ardından kameraların karşısına geçen Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, "Biz hocamla devamlı bir araya geliyoruz. Hocama da ’Hocam niye kendinizi yalnız hissediyorsunuz?’ diye sordum. ’Sinirlendim, o hale geldim’ diyor. Yalnız hissetmesi bizimle ilgili bir olay değil. Belki de bizimle ilgili. Allah hocamdan bu yaşta bu güç ve sinerjiyi eksik etmesin. Saha kenarında çıldırıyor, bu yaşta yağmuru, karı yiyor. Kolay değil, empati yapıyorum. Bu sırf parayla yapılacak iş değil. Biz hocama hak verdik. Bazen vermiyoruz, ’hayır’ diyoruz. Bizim bir derdimiz yok. Hoca konuşulup, anlaşılabilir bir insan. 1 saati aşkın da konuştuk" ifadelerini kullandı.

'Çekirdek alanlar Netflix izlesin'

Sorunları kendi aralarında çözdüklerini dile getiren Cengiz, "Biz kavgalıydık, barıştık diye bir durum yok. Ben lafımı esirgemem, kimseden çekinmem. Ben hocamdan çekinmem, hocam da benden çekinmez. Zaten bunu medya üzerinden yapmayız. Hocamın kast ettiği şeyler çok başka. Biz bunu kendi aramızda değerlendiriyoruz. Eğer kavgayı seyretmek için çekirdek aldılarsa, onları Netflix mi izliyor ne izliyorlarsa orada kullansınlar" diye konuştu.

'Hocayı inkâr eden çarpılır'

Mustafa Cengiz, Terim’in ’Mayıs ayında sözleşmem bitiyor" sözlerinin sorulması üzerine, "Biz 2+3 yıllık sözleşme yaptık. Yani opsiyonu devam ediyor. Mukaveleyi hocamla beraber yaptık. Hocam öyle olmasını istedi. Hocamın o sözü kullanması o anki gerginlikten dolayı. Ben buna saygı duyarım. Burada 33 sene kalsam hocamla 33 sene devam ederim. Hocamın Galatasaray için yaptığını inkâr eden çarpılır" dedi.

'Vermeyince Mabud neylesin Mahmut'

Cengiz, Terim’in transferlerini istediği İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mohamed ile ilgili herhangi bir çalışmada bulunup bulunmadıklarına yönelik soruyu şöyle yanıtladı: "Tabii bunlar biraz havalara girdiler. İşte yüksek fiyatlar... Hepsi değerli ama onların bir sıra ve stratejisi var. İzin verirseniz o bize kalsın. Galatasaray mevcut kadrosuyla da Türkiye liginde şampiyon olur. Hocamızın da bizim de hedefimiz şampiyon olduktan sonraki adımlar, uzun vadeli çalışmalar. İrfan Can çok değerli futbolcu. Visca da öyle. Göksel (Gümüşdağ) kardeşimin istediği 13-14 milyon Euro'dan çok daha değerliler. Ama vermezse Mabud neylesin Mahmut. Kaynak yaratmadan uzun vadeli borçlanmayız. Bunu yaptıkları anda ben beceriksiz değil, hain olurum. Asıl tehlikeli olan odur."

'Ben de yalnızım şikayet etmiyorum'

Kulübü kayyum tehlikesinden kurtardıklarını kaydeden Cengiz, "Bütün arkadaşlarımı bıktırdılar. Canla başla, kuruş beklemeden çalışan yönetim kurulu üyelerim bıktı. Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi ben görmedim. Hepsinin sinerjisini kara delik gibi emdiler. Hastalıklara direndiğim gibi buna da direniyorum. Beynimde 10 lezyon daha çıkmış. Hiç kimse bana acımaz. Ben de yapayalnızım. Bundan da şikayet etmiyorum. Tükenene kadar mücadeleme devam edeceğim. Yarın siz bu hataları yaparsanız buraya başkan, yönetim bulamazsınız. Kimse gelmez" dedi.

'Bizim beceriksiz halimiz buysa...'

Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları transferlerin bilançolarını gösteren Cengiz, şunları aktardı: "Taraftar olarak bakarsam beceriksiz bir yönetimiz. Üç yılda aldığımız oyuncu sayısı 47... 40 milyon Euro bonservis ödemişiz. Toplam 68 oyuncu göndermişiz. 18 milyon Euro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu. Becerikli olsaydık ne olacaktı? Benim 3 yıla daha ihtiyacım var. Gelecek yönetimlere öyle bir kulüp vermeliyiz ki, oradan sıçramalı."

'Hayaller Van Persie gerçekler tam tersi'

İrfan Can için Gümüşdağ ile yaptıkları görüşmenin detayını da aktaran Mustafa Cengiz, "Benim ne fiyat verdiğimi tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. Toplam 38 milyon Euro! Bunlara girmeyelim, pazarlık safhasındayız" dedi.

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın taraftar grubunu kendisinin yönlendirdiği şeklindeki iddialara da cevap vererek, şöyle konuştu: "Onlar ’Bize kahve fincanı gösteren adamla görüşemezsiniz’ demiyor mu? Ben o sözcükten sonra görüştüm. Göksel Bey de dürüst insan. Ne görüştümse açıklamış. Ben onlara bunu yaptırsam Göksel Bey’le niye görüşeyim. Ben Göksel Bey’le birkaç defa görüştüm. Kimi görüştüğüm belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. Toplam 38 milyon Euro. Bunlara girmeyelim, pazarlık safhasındayız. ’Ya transfer ya istifa’ diyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Ben 7 dönemde 41 futbolcu transfer etmişim, hâlâ doymamışsın dipsiz kara delik gibi. 1 saattir Fatih hocayla konuşuyoruz."

'Bu kadroyla da yaparız dedi'

Galatasaray’ın geleceğini karartmayacağını söyleyen Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı, "Galatasaray dünyanın en itibarlı kulüplerinden. Yazarım çekleri Mayıs sonrasına, gelecek yıla faiz farkını da ekleyerek hepsini alırım. İrfan’ı da diğerlerini de. Sonra da ’Hadi eyvallah’ der, giderim. Buna engel olacak bir güç yok ama beni gebertseniz bunu yapmam. Ben Galatasaray’ın geleceğini karartmam. ’Aferin başkan’ dedirtmem. Bana istedikleri kadar ’Beceriksiz’ desinler. Ben bu konuda beceriksizim. Bunu benden beklemeyin. Hocamızla da konuştuk. Açıkça, ’Oldu oldu, olmadı bu kadroyla da yine şampiyon oluruz’ diyor hocamız. Bir noktaya geliriz, sonraki yönetimler transfer yapar. Hocamızın dediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'den inciler

‘Hocamız tavşan, biz fil çıkardık'

"İş o hale geldi ki, bir rakibiniz sizden fazla transfer yapınca sizi yenmiş sayılıyor. Yani transferde önde olmak şampiyonluktan daha değerli hale getirildi. Santrfor alamadığımız dönemde en çok golü biz attık. Defans alamadığımız dönemde en az golü biz yedik. Yokluklar bazen fırsat oluşturur. Hocamız da Taylan Antalyalı konusunda şapkadan tavşan çıkardı. Yönetim olarak biz bazen fil çıkartıyoruz. Hiç transfer yapamayabiliriz. İstifa en kolay yol. Bana büyük iyilik olur, ancak aradan bir müddet geçtikten sonra buraya kayyum atanırsa ben buna dayanamam."

'Falcao'yu taraftar talebiyle aldık!'

Falcao’dan beklentinin büyük olduğunu belirten Başkan, "Falcao bir marka. Taraftarın talebiyle yapılan transferdir. Geldiğinde İstanbul sallandı. Fakat sakatlıktan kurtulamadı. Bize geldiğinde sakat değildi. Bu çocuk kendini kanıtlamak için ilk maçlarda aşırı yüklendi. Hazır değildi. Şimdi tedavisi için İspanya’ya gitti. Falco karakterli bir futbolcu. Bize ’Şu kulübü buldum ve transfer olmak istiyorum’ derse ve kulübümüzün de menfaatine olursa kabul ederiz. Kendisine Güney Amerika’dan çok teklif var fakat kabul etmiyor. Arap ülkelerinden de teklifler var" diye görüş belirtti.

'Eğer iyi bir aday görürsem çekilirim'

Aralık ayında olağanüstü seçimli genel kurulun yapılması için çok uğraştıklarını ancak salgın nedeniyle gerekli izinleri alamadıklarını anlatan Cengiz, "Mayıs'ta aday olmayı düşünmüyorum. İyi bir aday görürsem onun lehine çekilirim. Ancak yeterli görmezsem aday olabilirim. Doktorlarım ve aileme bakarsam... İşin acıklı bölümüne girmeyelim" diye konuştu.

'Keşke Kerem değil ben kaçırsaydım!'

Pazar günkü Beşiktaş maçıyla ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "Derbiye kazanma hedefiyle çıkacağız. Bu maçta gerek teknik direktörümüz gerek futbolcular ölümüne oynayacak. Galatasaray, ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Çok değerli, onurlu futbolcularımız var. Özellikle gençlerin mücadelesi beni çok mutlu ediyor. Fatih hocam Kerem için, 'Keşke ben kaçırsaydım da o penaltıyı Kerem kaçırmasaydı' dedi. Fatih hoca da o kadar üzülmüş" açıklamasını yaptı.



