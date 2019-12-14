Mustafa Cengiz’den sert tepki: Katil kim?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik yaparak 2019- 20 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltmesi kararıyla ilgili, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. İşte Cengiz’in olay yaratacak sözlerinden öne çıkanlar:

‘O istişarede yoktum’

“Ben bunu gece havaalanında haberlerde gördüm. Salı günü bazı federasyon yetkilileriyle konuştum. Orada kurul bir karar alıyor. Federasyon diyor ki; kulüplerden ve Kulüpler Birliği’nden alınacak yazı doğrultusunda, ki daha önce istişare etmişler de ben orada yoktum. Toplantılara katılmadım. İlk defa yeni yönetim için katıldım. Orada görüşülmüş, karar alınmış, artırılsın diye. Artıralım denmiş, çünkü birden bire devreye girdi. Bu konuşulmuş fakat karar alınmamış. Bu nedenle Kulüpler Birliği’ne tekrar soruyorlar ve gece de artış kararı çıkıyor...”

‘Gece kiminle görüştünüz’

“Yönetim kurulu toplanıyor, Kulüpler Birliği’nden gelecek yazı bekleniyor. Bu arada karar çıkıyor. Resmi yazının gelmiş olması gerekir değil mi? Yani TFF ciddi bir kurum. Oysa Kulüpler Birliği’nden gelen yazı salı günü sabah 9 suları. Saati, her şeyi var. Bu bizi çok şaşırttı. Yani siz yönetim kurulu olarak karar alıyorsunuz, bütün yönetim öyle biliyor. Ama siz gece kiminle nasıl bir telefon görüşmesi yaptınız, bu görüşmeye istinaden bütün takımları etkileyecek, bazı takımları zor durumda bırakacak bir karar alıyorsunuz?”

‘496 milyon harcamışız’

“Şimdi burada cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz. Katil kim? Bundan yararlanan kim. Biz açıkladık, biz limitler içindeyiz. Lisanslamaya 2 türlü bakılıyor. Biz Şampiyonlar Ligi’nde varız. Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir de Avrupa Ligi’ndeler. Bizim burada 2019 verilerine göre UEFA’sız harcama limitimiz 368 milyon. Bizim UEFA’dan da gelirimiz oluyor. Toplam limitimiz 474 milyon. 120 milyon TL, UEFA’nın kabul edilebilir geliri konuyor. Bizim takım harcama limitimiz 496 milyon. Bu 474 milyona yüzde 30 koyduğunuz zaman 616 milyon yapar. Biz 616 milyon değil, 496 milyon harcamışız...”

‘18 takımdan hangisi?’

“Bizim daha 136 milyon TL sapma hakkımız var. Yani Ocak ayında 116 milyonluk daha harcama yapabiliriz. Ancak yapmayız, merak etmeyin. Çünkü zaten paramız yok. Biz parayı, sihirbazı olmaya çalışarak kullanıyoruz. 1 kuruşun peşine düşüyoruz. TFF’den gelen yazı meydanda. ‘Takım harcama limitinin içinde kaldığınız tespit edilmiştir’ diyor, tarih 28.11.2019. Trabzonspor da haklı bir tepki veriyor. Antalyaspor açıklama yaptı, ki en az limit Antalya’da, ben değil dedi. Beşiktaş açıklama yaptı, Kasımpaşa da. Biz de şaşırdık. Kim? Ben kimseyi suçlamıyorum, 18 takım var Süper Lig’de.”

‘Bizi şikayet ediyorlar’

“Biz limit içinde kaldığımız halde Cenevre’de UEFA’da, Ankara’da devlet dairelerinde sürekli şikayet ediliyoruz. ’Galatasaray Diagne’yi aldı, paraları bastı harcadı. Galatasaray Falcao’yu aldı paraları harcadı’ deniliyor. İsim vermek istemiyorum. Peki ben söylüyorum; biz TFF’nin harcama limitleri içindeyiz. Biz UEFA’da da yapılandırma anlaşmasının içindeyiz. Peki bize karşı ortalığı yangın yerine çevirip, ayağa kaldıranlar nerede? Galatasaray’a karşı ortalığı ayağa kaldıranlara soruyorum, neden yüzde 40’a çıkardınız?”

‘Biz bu buluşmadan rahatsız oluruz’

Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy’un bir araya gelmesini de, şu sözlerle değerlendirdi: “TFF Başkanı ve yöneticileri, kulüp başkanları ve yöneticileriyle görüşebilir, bu normal. Biz Nihat Bey ile oturduk. Kendisi de geldi, biz de gittik hayırlı olsun diye, konuştuk herkesin huzurunda. Ama TFF ya da MHK’nin resmi olmayan bir odasında, özel bir büroda siz TFF Başkanı, hem de mensubu olduğunuz eski bir 2. başkan iken, bir kulüp başkanı ve 2. başkanıyla görüşebilirsiniz, tamam. İyi niyetli bakıyoruz ama oraya MHK Başkanı da gelip katılırsa, bir iddiaya göre başkan yardımcısının da geldiği söyleniyor, 2.5 saat konuşma yaparlarsa ben yarışan bir taraf olarak bundan rahatsız olurum.”