Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Mustafa Cengiz, Nzonzi transferi resmen açıklanırken, Falcao hakkında gelen soruları da yanıtlamaya çalıştı. Cengiz, Kolombiyalı yıldızın önümüzdeki hafta Türkiye’ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak, “Çalışmalar devam ediyor. Her şeyin hayırlısı. Mevlam neylerse güzel eyler. Önümüzdeki hafta biter mi bilemem, çalışıyoruz” dedi. İki yıl üst üste şampiyon olduklarını hatırlatan Cengiz, “Galatasaray diğer takımlar gibi hedeflerine varmak için kendi kendini düzenli olarak yenilemek zorunda. Hocamızın istekleri doğrultusunda, mali olarak kapasitemiz dahilinde transferler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İkisi birbirine çok yakışacak’

Transfer döneminde birçok dünya yıldızını kadrosuna kattıklarını da ifade eden Cengiz, şunları söyledi: “Nzonzi bir dünya yıldızı. Galatasarayımız da bir dünya takımı. İkisi birbirine çok yakışacak. Çok iyi bir karakter, aynı zamanda bir yıldız. Bu sezon 10’uncu transferimiz. Hep dünya yıldızları bizimle beraber. Seri’den Emre Mor’a, Emre Mor’dan Babel’e, Jimmy Durmaz’a kadar bütün dünya yıldızlarını bir araya getirmeye çalıştık.”

‘Galatasaray’da transfer bitmez’

“Sevgili hocamızla birlikte, teknik kadroyla, bütün sportif direktörlerimizle, scout ekibimizle ve menacerlerle birlikte FFP kuralları, lisanslama ve yapılandırma kuralları içinde transferlerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu yolda inanıp, elimizden gelenin çok ötesini bütün kadro olarak saydığım isimlerle yapıyoruz gece gündüz. Galatasaray’da transfer de bitmez, dinamizm de bitmez. İnşallah emin adımlarla hedefe doğru, dünyanın tepesine doğru yürürüz diye düşünüyorum.”