Mustafa Cengiz’den Porto maçı öncesi ‘plaket’ göndermesi

Ligde oynanan Rizespor maçı öncesi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Karadeniz kulübünün başkanı Hasan Kartal’a plaket vermişti. Ancak Kartal’ın, Kulüpler Birliği’nin yayınladığı bildiriye destek çıkarak, Galatasaray’a tepki gösteren ifadeler kullanması nedeniyle, Sarı-Kırmızılı yönetimin verdiği plaket büyük tepki görmüştü.

Bunun üzerine yönetim, resmi siteden Kartal’ı eleştiren bir yazı yayınladı. Dün de dostluk yemeği sonrası Porto Başkanı Jorge Costa’ya plaket veren Cengiz, “Yine plaket veriyoruz ama inşallah arkadan konuşmaz” sözüyle espri yaptı.