Galatasaray camiası, Mustafa Cengiz'den gelen kötü haberle sarsıldı. Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle dün acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.









Başkan Cengiz'in Nişantaşı'nda bir hastaneye götürüldüğü ve bu sabah ameliyata girdiği öğrenilirken, Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz hafta 10 saat süren ciddi bir beyin ameliyatı geçiren Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, kısa sürede toparlanmış ve 15 Mayıs Cuma günü taburcu edilmişti.



