Mustafa Cengiz'den müjde geldi! Galatasaray'dan son dakika açıklaması
Son dakika haberi... Cuma günü hastaneden taburcu olan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz rahatsızlanınca yeniden hastaneye kaldırmış ve ameliyata alınmıştı. Galatasaray, başkan Mustafa Cengiz'in ameliyatının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini duyurdu.
Galatasaray camiası, Mustafa Cengiz'den gelen kötü haberle sarsıldı. Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle dün acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Başkan Cengiz'in Nişantaşı'nda bir hastaneye götürüldüğü ve bu sabah ameliyata girdiği öğrenilirken, Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz hafta 10 saat süren ciddi bir beyin ameliyatı geçiren Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, kısa sürede toparlanmış ve 15 Mayıs Cuma günü taburcu edilmişti.
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Galatasaray'dan son dakika açıklaması geldi
Galatasaray Kulübü, bu sabah mide ameliyatına alınan Başkan Mustafa Cengiz'e yapılan operasyonun başarıyla tamamlandığı bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, takip ve tedavisi devam etmektedir.
Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."