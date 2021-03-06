Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından düzenlenen toplantıya, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç katıldı. Toplantı sonrası Mustafa Cengiz GSTV’ye konuştu.

Kaçak yayınlar için düzenleme

Cengiz, “Yayıncı kuruluş dışında yapılan kaçak yayınlar için düzenleme talep ettik. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın konusu olan fikir ve sanat eserlerinin korunması kapsamında görüştük. Özellikle izleyicilere ve futbolseverlere ceza vermeden, bunun yayınını yapan belli şirketlere ve kuruluşlara verilen cezaların artırılmasını istedik. Maçlara henüz seyirci de alınmıyor. Bundan dolayı da çok ciddi kaybımız var. Tüm kulüpler için bunun giderilmesini istiyoruz. Sayın bakanımız bize bu desteği verecek. Devamında Ulaştırma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarla birlikte bu sorunun düzeltilmesini istiyoruz. Yayıncı kuruluş adına değil kendi adımıza, tüm kulüpler için, Türk futboluna yararı olması açısından bu toplantıyı gerçekleştirdik “ dedi.