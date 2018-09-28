Daha önce olumsuz bir durumda ayrılık sinyali veren ve “Genel kuruldan bazı yetkiler isteyeceğiz. Tasarruf, finansal işlemler, bütçe revizyonu gibi konular... Her şey kulübün geleceğiyle ilgili... Ben buraya kazık çakmaya gelmedim. Bana güvenoyu verilmezse burada durmam” açıklaması yapan Başkan Mustafa Cengiz’ın önceki günkü ifadeleri kafa karıştırdı.

Cengiz, yetki verilmemesi durumunda da göreve devam edeceğini açıkladı. Ancak yine başkanın üyelerle yaptığı sohbetlerde çok açık ayrılık sinyali verdiği belirlendi. Mustafa Cengiz’in konuyla ilgili olarak yapılan sohbetlerde kendisine söz konusu yetkilerin verilmemesi durumunda istifa olasılığını ciddi ciddi düşüneceğini söylediği ortaya çıktı.

Ancak aynı ifadeleri kullanan başkanın söz konusu maddelerin genel kuruldan geçmesi için herhangi bir endişe taşımadığı da bildirildi. Cengiz’in eleştirilere karşın genel kuruldan yetki alacağına inandığı belirtildi.

(Milliyet)