Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda, Gomis hakkında da konuştu.

Gomis’in sezon başındaki ayrılığı hakkında konuşan Cengiz, hem yönetimin hem de teknik heyetin başarılı hiçbir futbolcuyu göndermek istemediğini anlatıp şunları kaydetti:

“Gomis dahil Galatasaray’a hizmet eden herkese teşekkür ederiz. Fakat şartlar öyle gerektirdi. Biz 140 milyon liraya yakın bir ücreti ödeyemezdik. Ödeyemediğimiz için de sevgili Gomis ayrılmak durumunda kaldı. Ona da saygı gösteriyoruz, çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Bu bütün futbolcular için geçerli. Maalesef her şey istediğiniz gibi olmuyor. Yaşamın gerçekleri var. Taraftar şundan emin olsun, biz Galatasaray’ın kuruşunu sokağa atmayız. Transfer döneminde elimizden geleni yapacağız.”

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