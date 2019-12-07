Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sezon başında Belçika’nın Club Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne’nin takıma geri dönüp dönmeyeceği ile ilgili konuştu. Cengiz, kulübünde kadro dışı kalıp B takımına gönderilen ve sözleşmesinin feshedilme ihtimali bulunan Senegalli forvetin, devre arasında Galatasaray’a dönme ihtimali hakkında, “Diagne’nin askerlik hizmetini tamamlaması gerekir” yorumunu yaptı.

Cengiz, Kolombiya basınında Radamel Falcao’nun ülkesine geri dönmek istediği yönündeki haberlerle ilgili olarak da, “Türkiye’de de başka şeyler yazılıyor. Ne olacak? Kolombiya basını da yazabilir” ifadesini kullandı.

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