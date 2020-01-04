Mustafa Cengiz’den flaş Arda Turan açıklaması

Sezonun ikinci yarısında kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan Galatasaray’da sürpriz bir şekilde Arda Turan ismi gündeme gelmişti. Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen Arda, EURO 2016 öncesi Milli Takım kampında Fatih Terim ile yaşadığı sıkıntının ardından, 22 Kasım 2019’da Türk Telekom’da Terim’in elini öpüp aradaki buzları eritmişti. Sonrasında da sosyal medyada yaptığı ‘Aslan Kral’ paylaşımı ile dikkatleri çeken 32 yaşındaki oyuncunun kariyerinin son yıllarını altyapısından yetiştiği Sarı-Kırmızılı takımda geçirmek istediği ve Ocak ayında geri Cim Bom’a geri döneceği iddia edilmişti.

‘Geçmişe değil geleceğe...’

Ancak Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim’in dün gerçekleştirdiği transfer zirvesinde Arda ismi gündeme gelmedi. Toplantının bitiminde bir açıklama yapan Mustafa Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurguladı. Başkan yaptığı açıklamada, “Geçmişe değil geleceğe yatırım yapmalıyız. Takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebileceğimiz oyunculara yöneleceğiz” dedi.

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