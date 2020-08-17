Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Cengiz, Galatasaray ile Magdeburger Sigorta arasında gerçekleştirilen forma sırt sponsorluğu anlaşması imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cengiz'in açıklamaları:

"Kombinelerle ilgili start almak istiyoruz ama aracı kuruluşumuz, maçlar oynanmadan iade talepleri olacağını belirtiyor ve izin vermiyor. Maçlar oynanmadığı takdirde, hiçbir sorun çıkmayacağına dair Galatasaray taraftarının taahhütü var. Bunu aşmaya çalışıyoruz."

Feghouli açıklaması

"Feghouli ile ilgili çıkan haberi ben de okudum. Yanlış, Nisan'dan bu yana ödeme yapılmaması gibi bir durum yok. Öyle bir şey olsa fesih hakkı doğar."

"Ben kontratlı futbolcularımın hiçbirinin aleyhinde konuşmam. 4 futbolcu bizi yoruyor dedim, o kadar. Galatasaray'ın kontratlı futbolcuların tamamı bizim için değerlidir. Ben yaşantım boyunca transferlere hiçbir zaman direkt girmedim. Soyunma odasına da girmem. Galatasaray'da böyle bir kültür var."









'Mensah bizi aradı'

"Mensah transferiyle ilgili Kayserispor'a teklifimiz olmadı. Futbolcuyla ilgili bizi suçlamışlar. İzin almadan görüştüğümüzü söylüyorlar. Tam tersi, Mensah bizi aramış. Aksine biz teklif bile vermedik."

"Mensah için hiç konuşmadım. Berna Gözbaşı ile konuşmadım. Söylenenler hakkında ben de şaşırdım. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile konuştuk. Bizi suçlamışlar, biz Mensah'ı aramışız! Bir bakmışız ki futbolcu, bizimkileri aramış. Bizim teklifimiz yok."

"Arkadaşımız arıyor, 'Beşiktaş anlaştı haberleri var, biz de görüşelim.' Bana geldi olay, 2 milyon 800 bin euro ödenecek, bir sürü para! Bizim paramız var ama sokağa atacak kuruşumuz yok. Kuruş yok, atamayız!"

Harcama Limiti tepkisi

"Bizim paramız var ama sokağa atacak kuruşumuz yok. Başkaları sıkıştıysa, paraları leylaya bastıkları için böyle oldu. Ben har vurup harman savurmayı bilmiyor muyum? Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi 172 milyon euro harcamayı... Biz hala o borçları ödüyoruz. Başkaları sıkıştıysa, paraları leylaya bastığı için. Sen paraları leylaya bas, harca, sonra da gel 'Param bitti, benim limitimi artırın. Galatasaray, burada oyunbozanlık yapıyor.' Evet, 'Hayır.' diyorum."





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"Galatasaray ve Trabzonspor hariç bir kulübün şu oyuncuyu şu kadara sattık bu oyuncuyu bu kadar aldık diye açıkladığını gördünüz mü?"

'Ligin en iyi 10 kalecisinden birini aldık'

"Bu yıl ligin en iyi 10 kalecisinden birini 400 bin euroya alıyoruz, 'beceriksiz' diyorlar. Böyle bir kırılganlık olur mu? 400 bin euro'ya kaleci alıyoruz, çarpıyorlar 8'le, parayı çöpe attınız diyorlar."

'Lemina artık gündemde'

"Bizim 40 milyon euro'luk bir hedefimiz var, bunu tutturmaya çalışıyoruz. En efektif kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz. Teknik ekibin Lemina konusunda da talebi var. Geçen basın toplantısında gündemde değildi ama şu an gündemde."

'Şampiyonluğa ulaşacağız'

"Oyuncular yüzde 15 indirim yaptı. 4 kişi imzalamadı, bizle papaz oldular. Biz de papaz olmayı biliriz. Bütün futbolculara teşekkür ederiz, Belhanda ve Feghouli de dahil. Teknik kadro inşallah onları en iyi şekilde hazırlayarak şampiyonluğa ulaşacağız."

"Tekrar ediyorum bütün futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile görüşür, Galatasaray anlaşmaz ise başka takımlara gidebilir! Kaç katına? O da bizi ilgilendirmez"







